Während einer Streifenfahrt kommt der Polizei vor Tagen Munition abhanden. Wie und warum ist unklar. Nun ist sie wieder aufgetaucht.

Lutherstadt Eisleben - Die am vergangenen Dienstagmorgen bei einem Polizeieinsatz in der Lutherstadt Eisleben verloren gegangene Munition ist wieder da. Sie wurde vollständig im Bereich Eisleben gefunden und auf einer Dienststelle abgegeben, teilte die Polizei in Halle mit, ohne Details zu nennen. Die zwei Munitionstaschen mit sechs Magazinen und 180 Patronen für Dienstwaffen waren der Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Mansfeld-Südharz abhandengekommen. Die genauen Umstände sind weiter unklar.