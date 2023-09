Bei einem schweren Unfall mit vier zum Teil schwer Verletzten ist es am Montagabend in Ebendorf nahe Wolmirstedt gekommen. Die Menschen mussten teilweise von Rettungskräften aus dem Wrack geborgen werden.

Ebendorf (vs) - Bei einem schweren Unfall sind am Montagabend in der Curt-Schröter-Straße in Ebendorf nahe Wolmirstedt mehrere Menschen verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 77-jähriger VW-Fahrer auf der Curt-Schröter-Straße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße B71 fahren, als er einen 53-jährigen Ford-Fahrer übersah und beide Autos miteinander kollidierten. Der 77-Jährige und seine Beifahrerin wurden anscheinend bei dem schweren Unfall so schwer in dem Wagen eingeklemmt, dass sie durch Rettungskräfte aus dem Wrack befreit werden mussten. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Zwei weitere Insassen im Auto des 53-Jährigen verletzten sich offenbar bei dem Unfall leicht. An der Unfallstelle liefen zusätzlich Betriebsstoffe aus beteiligten Autos aus, die durch die Ölwehr beseitigt werden mussten, heißt es von Seiten der Polizei.