In Zerbst versuchten ein Mann und eine Frau an Halloween einen Lieferdienstmitarbeiter zu bestehlen. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt Zeugen.

Nach einem Raubdelikt in Zerbst ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Zerbst (vs) - In Zerbst wurde der Mitarbeiter eines Lieferdienstes jetzt unverhofft Opfer mutmaßlicher Diebe. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Dessau-Roßlau hervor.

Demnach ereignete sich die Tat am 31. Oktober um 21.57 Uhr im Bereich Breitestein. Vor einem der Wohnblöcke soll der Lieferant zunächst von einer männlichen Person angesprochen und anschließend angegriffen worden sein. Dabei habe der Unbekannte dem Geschädigten gewaltsam seine schwarze Umhängetasche entrissen, in der sich eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld befand.

Die mutmaßlichen Täter - eine Frau und ein Mann - waren maskiert

Währenddessen sei eine unbekannte weibliche Person hinzugekommen. Diese habe versucht, in die Jackentasche des Geschädigten zu greifen, um auch noch dessen Handy zu stehlen. Das sei ihr jedoch nicht gelungen. Anschließend hätten sich beide zu Fuß in Richtung Stadtmauer entfernt. Der Lieferant blieb unverletzt.

Das Pärchen wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und zirka 40 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose und eine rote Jacke mit aufgesetzter Kapuze. Sein Gesicht war maskiert - genauso wie das der Frau, die nur etwa 1,50 Meter groß war. Sie war schwarz gekleidet und hatte ebenfalls eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Nun werden Zeugen gesucht. Wer etwas beobachtet hat und zur Aufklärung des Tatgeschehens beitragen oder etwas zu den mutmaßlichen Tätern sagen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau telefonisch unter (0340) 6000-291 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ferner kann die E-Mail-Adresse lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de genutzt werden.