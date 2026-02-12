Erst war es nur eine Rauchentwicklung in einer Gartenanlage in Zerbst - dann entpuppte es sich zu einem Einsatz der Feuerwehr, der seine Tücken hatte.

Am Donnerstagmorgen ist in einer Gartenanlage in Zerbst ein Feuer ausgebrochen.

Zerbst - Eine relativ unspektakuläre Alarmmeldung entpuppte sich am frühen Donnerstagmorgen dann doch als ein größerer Einsatz. Gegen 4 Uhr wurde die Zerbster Feuerwehr zu einer „Rauchentwicklung im Freien“ zwischen Waldfrieden und Neubuchsland gerufen. „Beim Eintreffen an der Einsatzstelle flog uns als erstes eine Gasflasche entgegen. Gott sei Dank hatten die Kameraden das Zischen vernommen und sind in weiser Voraussicht in Deckung gegangen“, schildert Ortswehrleiter und Pressesprecher Steffen Schneider.