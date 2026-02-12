Wegen Unachtsamkeit beim Überholen sind am Donnerstagmorgen zwei Autos in Genthin zusammengestoßen. Was über den Fall bekannt ist.

In Genthin kam es auf der B1 zu einer Kollision von zwei Autos.

Genthin. - In Genthin sind am Donnerstagmorgen zwei Autos auf der Bundesstraße 1 kollidiert. Wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilt, kam es während eines Überholmanövers zu einem Unfall. Demnach waren zwei Fahrerinnen auf der B1 in gleicher Fahrtrichtung unterwegs.

Beim Wechsel auf die rechte Fahrspur übersah eine der Beteiligten das noch neben ihr fahrende Auto der anderen Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Laut den Beamten entstand an den Wagen ein Sachschaden. Wie hoch dieser ist, teilte das Revier jedoch nicht mit.