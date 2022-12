Großbrand in Nedlitz (Zerbst) hält Feuerwehren in Atem - B 246 über Stunden gesperrt

Mehr als 100 Einsatzkräfte aus sieben Ortswehren kämpfen in Nedlitz (Zerbst) über Stunden gegen die Flammen. Hier waren in der Nacht zum 11. Dezember zwei Pkw in Flammen aufgegangen.

Die aufgereihten Atemschutzgeräte zeigen das Ausmaß des Großbrandes in der Nacht zum Sonntag in Nedlitz.

Nedlitz (vs) - Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau gestern mitgeteilt hat, ist es in der Nacht zum Sonntag (11. Dezember) zu einem größeren Brand in der Gemeinde Nedlitz gekommen. Der Alarm sei gegen 1.15 Uhr bei den Einsatzkräften eingegangen. „Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Grundstück zwei Pkw und ein größeres Nebengelass in Brand“, schreibt Polizeisprecher Robin Schönherr in seiner Pressemitteilung. Ein angrenzendes Einfamilienhaus sei durch das Feuer nur leicht beschädigt worden.

„Das Wohnhaus ist jedoch aufgrund der starken Rauch- beziehungsweise Rußentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die vier Bewohner konnten das Wohnhaus unbeschadet verlassen“, so Schönherr. Das Feuer konnte im Laufe des Sonntagvormittags vollständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die B 246 habe im Zuge der Löscharbeiten in Nedlitz über mehrere Stunden voll gesperrt werden müssen. „Gegen 12 Uhr konnte die Bundesstraße wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Zerbst, Nedlitz, Garitz, Deetz, Reuden, Mühro und Lindau mit mehr als 100 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen“, so der Polizeisprecher.

Wo das Feuer genau ausgebrochen ist, das sei derzeit noch unklar. „Der Brandort wurde beschlagnahmt und eine entsprechende Brandursachenermittlung eingeleitet“, so der Polizeisprecher.