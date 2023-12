Bei einem Unfall in Zerbst wurde ein zehnjähriger Junge verletzt, so die Polizei.

Zehnjähriger verletzt sich bei Unfall in Zerbst

Ein zehnjähriger wurde laut Polizei bei einem Unfall in Zerbst verletzt.

Zerbst/vs - In der Straße "Wolfsbrücke" in Zerbst kam es zu einem Unfall am 7. Dezember gegen 13 Uhr, als ein Radfahrer vor einem herannahenden Bus die Fahrbahn überquerte.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte die 53 Jahre alte Busfahrerin eine Gefahrenbremsung durch. Dabei schlug ein zehnjähriger Insasse gegen eine Stange im Innenraum und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Junge wurde ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.