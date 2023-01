Spaziergänger findet Handgranate im Wald bei Tochheim (Zerbst)

Noch immer findet sich Munition aus dem 2. Weltkrieg in den Wäldern oder sogar in Städten. Ein Spaziergänger ist nun in einem Waldstück nahe Tochheim (Zerbst) auf eine Handgranate gestoßen.

Zerbst/Tochheim (vs) - Am Donnerstag (2. Januar) gegen 16 Uhr hat ein Spaziergänger in einem Waldstück nahe Tochheim eine Handgranate gefunden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei vermutlich um eine Granate aus dem 2. Weltkrieg. „Der Spaziergänger informierte ordnungsgemäß die Polizei ohne sich der Handgranate zu nähern“, so ein Polizeisprecher.

Nach Eintreffen der Beamten wurden der Kampfmittelbeseitigungsdienst, sowie das Ordnungsamt verständigt. Das Ordnungsamt sicherte die Gefahrenstelle ab. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die etwa 7,5 Zentimeter große Handgranate schließlich bergen und abtransportieren.