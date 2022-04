Unbekannter schlägt in Zerbst auf Pkw ein und rammt auf der Flucht Verkehrszeichen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum 27. April in der Zerbster Philipp-Müller-Straße auf einen Pkw eingeschlagen. Als er erwischt wurde, ergriff er die Flucht und richtete weiteren Schaden an.

Zerbst (vs) - Eine 52-jährige Anwohnerin der Philipp-Müller-Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch (27. April) gegen 0.30 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und sah aus dem Fenster. Wie die Polizei mitgeteilt hat, schlug ein Mann mehrmals auf ihren Pkw Opel ein, der vor dem Wohnhaus der Geschädigten geparkt war.

„Als sie ihn ansprach, stieg er in ein Auto und flüchtete. Dabei kollidierte er mit mehreren Mülltonnen, kam anschließend in der Neuen Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrszeichen und fuhr einfach weiter. Der Pkw wurde schließlich in der Klappgasse gefunden. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur“, so ein Polizeisprecher.

Der Opel der 52-jährigen Frau wies Beschädigungen in Höhe von etwa 1300 Euro auf. Den Schaden am Fluchtfahrzeug schätzt die Polizei auf 4000 Euro.