Zerbst. - E-Scooter werden immer beliebter. Auch die Polizei hat ein Auge drauf.

Eine minderjährige E-Scooterfahrerin ist in der Dobritzer Straße in Zerbst in eine Polizeikontrolle geraten.

Die Beamten hatten das Mädchen am 16. März gegen 21 Uhr gestoppt, teilte die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonnatg mit. Hierbei wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für dieses Kleinstfahrzeug abgelaufen war.

Die Minderjährige war in Begleitung ihrer Mutter. Sie gab laut Polizei an, nicht zu wissen, dass der Versicherungsschutz jährlich abgeschlossen werden muss. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkerhsunfannl auf parkplatz

Am Freitagnachmittag zeigte ein 43-Jähriger bei der Zerbster Polizei einen Verkehrsunfall an. Er hatte seinen Pkw gegen 15.50 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Center in Zerbst abgestellt. Nachdem er 20 Minuten später zum Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass jemand mit seinem Fahrzeug einen Schaden an der hinteren Stoßstange seines Pkw verursacht hatte.

Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

Schaden beim Einparken

Am Freitagmittag kam es in der Zerbster Fritz-Brandt-Straße zu einem Verkehrsunfall beim Einparken. Hierbei wollte eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin in eine Parktasche einfahren. Nach Polizeiangaben muss sie sich aber offensichtlich im Abstand zu dem dort bereits abgestellten Pkw BMW verschätzt haben und kollidierte mit diesem.

Bei dem Anstoßer entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden in Höhe von zirka 700 Euro.