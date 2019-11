Ariana Grande beim Musikfestival "Wango Tango" in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

In den deutschen Kinos startet "Charlie’s Angels" am 2. Januar 2020. In der neuen Verfilmung übernehmen Kristen Stewart, Naomi Scott und die britische Newcomerin Ella Balinska die Hauptrollen.

Berlin (dpa) - Drei Engel, drei Top-Sängerinnen: Ariana Grande (26), Lana Del Rey (34) und Miley Cyrus (26) haben gemeinsam den Titelsong für den Soundtrack der "Charlie's Angel"-Neuauflage eingesungen. Grande, die erstmals in ihrer Karriere auch als ausführende Produzentin tätig war, schrieb am Freitag auf Instagram: "Der "Charlie's Angels"-Soundtrack ist veröffentlicht". Zuvor hatte die Sängerin dort geschrieben, sie sei "aufgeregt und geehrt", mit so vielen phänomenalen Frauen an "diesem unglaublich speziellen Projekt" zu arbeiten. "Das war eine so einzigartige und aufregende Erfahrung für mich, und ich bin so aufgeregt, (den Film) zu sehen und jedes Mal zu schreien, wenn ich die Stimmen aller meiner Freunde höre." Neben "Don’t Call Me Angel" enthält der Soundtrack auch vier weitere neue Songs von Ariana Grande; unter anderem mit Normani und Nicki Minaj, Chaka Khan und Victoria Monét. Trailer "Charlie's Angel" Ariana Grande Ankündigung Instagram Charlie's Angel Soundtrack

