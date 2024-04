Direkt am See in Magdeburg sollen neue Wohnungen und Familienhäuser entstehen. Welches Gebiet dafür vorgesehen ist und wie der aktuelle Stand ist.

Haus am See: Wo in Magdeburg Wohnungen direkt am Wasser entstehen sollen

In Magdeburg könnten bald mehrere Wohnungen am See gebaut werden.

Magdeburg - Ein Haus am See - der Traum vieler Menschen. In Magdeburg könnte das für einige bald Realität werden.

In der Nähe des Sternsees in Neu-Olvenstedt wurden über Jahre hinweg zahlreiche Plattenbauten abgerissen. Zurück blieben mehrere Brachen.

Bereits seit 2014 will sich die Stadt darum bemühen, das Gelände zwischen den noch vorhandenen Gebäuden wieder nutzbar zu machen.

Vor knapp zwei Jahren hat der Stadtrat dazu für eine Beschlussvorlage vom Magdeburger Baudezernat gestimmt, die unter anderem den Bau von frei stehenden Einfamilienhäusern, die Bepflanzung von Freiflächen mit Gehölzen sowie mehr Abstellflächen für Autos von Bewohnern und ihren Gästen vorsieht.

Wohnungen am See: Seit Jahren im Magdeburger Stadtrat diskutiert

Nachdem dem Bebauungsplan zugestimmt wurde und das Thema seitdem in den Hintergrund gerückt zu sein schien, landet er in der kommenden Stadtratsitzung am 2. Mai wieder auf der Agenda.

Westlich des Sternsees befinden sich Brachflächen, die bebaut werden sollen. Foto: Romy Bergmann

In einer Anfrage fordert SPD-Stadtrat Thomas Wiebe die Oberbürgermeisterin auf, den Stadtrat über den aktuellen Planungsstand zu informieren. „Seit 2014 mit den Planungen begonnen wurde, gab es viele Beschlüsse, dass etwas passieren soll“, begründet Wiebe seine Entscheidung.

„Doch bislang ist nicht wirklich etwas passiert. Wir wollen uns jetzt erkundigen, welchen Grund das hat und wie der aktuelle Stand ist.“ Dabei gehe es Wiebe nicht nur um das geplante Wohngebiet – auch das Areal direkt am See sollte seiner Meinung nach aufgewertet werden.

Erste Häuser bereits am Sternsee in Magdeburg gebaut

„Es wäre schön, wenn die Bewohner den Sternsee als eine parkähnliche Erholungsfläche nutzen könnten“, sagt er. Im Gegensatz zur bisherigen Nutzung (Geschosswohnungsbau) ist eine Flächenausweisung für den mehrgeschossigen, individuellen Wohnungsbau geplant.