0:3-Pleite gegen Giesen: BR Volleys mit zweiter Niederlage

Hildesheim - Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga ihre zweite Saisonniederlage kassiert. Bei den Grizzlys Giesen unterlag der deutsche Meister am Samstag nach einer enttäuschenden Leistung mit 0:3 (20:25, 16:25, 22:25). Nur 48 Stunden nach dem eindrucksvollen 3:0-Erfolg im Champions-League-Gruppenspiel bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien hatte Volleys-Trainer Cedric Enard gegen die Niedersachsen allerdings seine Stammspieler weitgehend geschont.

Trotz der Niederlage bleiben die Berliner souveräner Tabellenführer. In den letzten beiden Spielen der Hauptrunde gegen Düren und VC Olympia Berlin benötigt die Mannschaft noch drei Punkte, um aus eigener Kraft als Spitzenreiter in die am 4. Februar beginnende Zwischenrunde einzuziehen.

Vor 1700 Zuschauern in Hildesheim waren die BR Volleys über weite Strecken vergeblich bemüht, Linie in ihre Aktionen zu bringen. In der Annahme hatte die Mannschaft erhebliche Probleme, auch konnte sie nie wirklich Druck mit dem Aufschlag ausüben. Bis Mitte des ersten Satzes hielten die Gäste nach einem spektakulären Einerblock des Finnen Antti Ronkainen zum 13:13 das Geschehen noch offen. Dann setzte sich der Gegner allmählich ab.

Auch in der Folgezeit blieben die Volleys gegen einen ehrgeizigen, aber keineswegs überragend auftrumpfenden Kontrahenten weit unter dem gewohnten Niveau. Ohne Marek Sotola und Timothee Carle fehlte dem Angriff die erforderliche Durchschlagskraft. Der Brasilianer Matheus Krauchuk, aber auch Ronkainen und Cody Kessel konnten die Lücken nicht schließen.

Der zweite Durchgang artete für die Volleys sogar zum Desaster aus. In der Deutlichkeit mit nur 16 eigenen Punkten hatte das Team in dieser Saison in der Bundesliga bisher noch keinen Satz verloren. Auch mit einer leichten Steigerung im dritten Abschnitt konnten die Berliner die Drei-Satz-Niederlage nicht mehr abwenden.