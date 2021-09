15-Jähriger gerät unter Radlader: Schwer verletzt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Rustenfelde - In Rustenfelde im Eichsfeld ist ein 15-Jähriger unter einen Radlader geraten und dabei schwer verletzt worden. Zum Treiben einer Kuhherde habe er am Montagmorgen auf dem Einstieg der fahrenden Landmaschine gestanden und sei vom Trittbrett abgerutscht, teilte die Polizei mit. Der 55 Jahre alte Fahrer des Radladers brachte den Jugendlichen zu einem nahe gelegenen Parkplatz, von wo aus der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Gegen den 55-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.