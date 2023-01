Berlin - Hertha BSC will nach vier Niederlagen in Serie mal wieder das Derby gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen und ein im Abstiegskampf dringend benötigtes Erfolgserlebnis schaffen. Die Charlottenburger sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) klarer Außenseiter im Bundesliga-Duell mit dem Rivalen aus Köpenick im Olympiastadion. Hertha geht angeschlagen in das brisante Stadt-Duell.

Die Mannschaft steht nach zwei Niederlagen in Bochum (1:3) und gegen Wolfsburg (0:5) auf dem vorletzten Platz in der Bundesliga. Neuzugang Florian Niederlechner wird beim Team von Trainer Sandro Schwarz erstmals im Kader stehen.

Die Eisernen, die die vier letzten Derbys gewannen (drei in der Liga, eins im DFB-Pokal) sind nach zuletzt zwei Siegen in der Liga dagegen obenauf. Mit 33 Punkten hat die Mannschaft von Urs Fischer die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte absolviert und steht auf Tabellenplatz zwei. Knapp 75.000 Karten waren bis Donnerstag verkauft. Das Stadion wird also mindestens annähernd ausverkauft sein.