Hannover - Trüber Himmel und Sonne - beides können die Menschen am Samstag in Niedersachsen und Bremen erleben. Die Sonne scheint hauptsächlich in den südlichen Gebieten, dabei vor allem im Emsland, sagte Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch am Zwischenahner Meer im Landkreis Ammerland genießen Spaziergänger den blauen Himmel, während er sich in Hannover eher von seiner grauen Seite zeigt. Die Tageshöchstwerte liegen bei null Grad auf dem Festland und sechs Grad auf den Ostfriesischen Inseln.

Für Sonntag kündigt sich ein Wetterumschwung an. „Es wird windiger und stürmisch“, sagte Bauditz. An der See werden Windböen aus Südwest, zum Abend auch stürmische Böen erwartet. Bereits in der Nacht zum Sonntag kann es einzelne Niederschläge geben. Dadurch kann es zu überfrierender Nässe kommen. Tagsüber bleibt es dicht bewölkt. Die Temperaturen steigen tagsüber auf zwei bis drei Grad, an den Küsten und auf den Inseln auf sieben Grad.