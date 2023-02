Rotenburg/Wümme - Rund 10.000 junge Menschen bundesweit beteiligen sich seit Montag am diesjährigen Berufswettbewerb der Landjugend. In den nächsten Monaten stellen die angehenden Fachkräfte in den Bereichen Land- oder Hauswirtschaft, Weinbau sowie Forst- oder Tierwirtschaft in regionalen Wettbewerben ihr Können unter Beweis. Zu den Aufgaben in der Hauswirtschaft gehört etwa, eine interkulturelle Veranstaltung vorzubereiten, wie die Organisatoren zum Festakt in Rotenburg/Wümme mitteilten.

„Nur mit gut ausgebildeten Fachkräften kann die Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit gelingen“, betonte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) laut Mitteilung. Beim Bundesfinale vom 19. bis 23. Juni werden in Echem (Niedersachsen) und in Essenheim (Rheinland-Pfalz) die Siegerinnen und Sieger gekürt. Die Meisterschaft findet alle zwei Jahre statt.