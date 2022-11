Auto mit Startproblemen rollt gegen Hauswand

Apolda - Ein Auto mit Startproblemen ist in Apolda (Weimarer Land) außer Kontrolle geraten, bergabwärts gerollt und gegen ein Haus gekracht. Der 74-jährige Fahrer löste am Freitag in der Innenstadt die Handbremse, um anschließend den Motor zu starten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto sprang jedoch nicht an und rollte stattdessen einen Berg hinab. Der Fahrer versuchte noch weitere erfolglose Startversuche, um Lenkkraftunterstützung für die Servolenkung zu bekommen. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle, rammte einen Fahrradständer und fuhr gegen die Wand eines Wohnhauses. Niemand wurde verletzt. An der Fassade und am Auto entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von 9000 Euro.