Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Bad Laer - Ein Autofahrer ist in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) am Montagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Eiche gestoßen. Von dort prallte das Auto ab, schlitterte über die Fahrbahn und kam schließlich in einem Feld auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, sagte die Polizei am Montag. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.