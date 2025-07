Magdeburg - Sie hatte sich viel vorgenommen. Sie wollte eine Runde weiterkommen, sie wollte eine neue Bestzeit laufen. Doch Mitte der vergangenen Woche erhielt sie eine Diagnose, die sie für den Rest der Saison ausbremst: Annabelle Lück vom SCM musste nicht nur die deutschen U-18-Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Bochum-Wattenscheid absagen, sie wird auch nicht bei den Europäischen Jugendspielen (EYOF) in der kommenden Woche in Skopje (Nordmazedonien) starten. „Das ist tragisch und traurig“, sagt ihr Trainer Matthias Lindner entsprechend.

