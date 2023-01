Braunschweig von Streik bei Deutscher Post betroffen

Braunschweig - Beschäftigte der Deutschen Post am Standort Braunschweig beteiligen sich am Donnerstag an einem Streik der Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM). „Das wird zur Folge haben, dass im Raum Braunschweig Hunderte bis Tausende Pakete nicht zugestellt werden“, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Die DPVKOM rechnet mit 20 bis 30 Mitarbeitern aus Braunschweig, die zeitweise die Arbeit niederlegen werden. Von der Post gab es auf Nachfrage kurzfristig zunächst keine Stellungnahme.

Gestreikt wird im Gebiet der Niederlassung Magdeburg (Sachsen-Anhalt), zu der auch Paketzustellbasen in Braunschweig gehören. Vor dem Beginn von Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post will die DPVKOM mit dem Streik ein Zeichen für eine spürbare Entgeltsteigerung setzten, wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt. Die DPVKOM forderte unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.