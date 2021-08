Buchholz: Sylt-Strecke von Bahnstreik ausnehmen

Kiel - Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hat an die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) appelliert, die Sylt-Strecke von ihrem zweitägigen Bahnstreik auszunehmen. „Es wäre (...) schön, wenn man Verbindungen, die die einzige Verbindung zum Beispiel zum Festland sind wie die Marschbahn, dass man die vielleicht aus dem Streik rauslassen könnte“, sagte Buchholz am Dienstag. Gleichzeitig mahnte er die Tarifparteien, möglichst rasch an den Verhandlungstisch zurückzukehren und schnell zu einer Einigung zu kommen.

Die GDL hatte zuvor bundesweit einen Streik beim Fern-, Regional- und Nahverkehr angekündigt. Im Güterverkehr ruft die GDL bereits von Dienstagabend (19.00 Uhr) an zum Streik auf. Am frühen Mittwochmorgen sollen dann von 2.00 Uhr an bis Freitagmorgen, 2.00 Uhr, bundesweite Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur folgen. Die Deutsche Bahn hat deshalb bereits für Mittwoch und Donnerstag 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen.