Bus- und Bahnhaltestellen für viele in erreichbarer Nähe

Erfurt - Die Erreichbarkeit von Haltestellen des Bus- und Bahnverkehrs in Thüringen hat sich nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft im Dreijahresvergleich verbessert. Derzeit könnten fast 88 Prozent der Thüringer in einer Entfernung von 600 beziehungsweise 1200 Metern eine Bus- oder Bahnhaltestelle mit mindestens 20 Abfahrten am Tag erreichen. Das teilte das Ministerium am Freitag unter Berufung auf eine aktuelle Untersuchung der Allianz pro Schiene mit. Das sei ein Zuwachs von 2,3 Prozent im Vergleich zu 2018.

Nach dem sogenannten Erreichbarkeits-Ranking der Allianz pro Schiene belegt Thüringen diesen Angaben nach bei den Flächenländern Platz neun. Mit dem Plus von 2,3 Prozent gehöre der Freistaat zu den Bundesländern mit dem größten Zuwachs. „Das sind Erfolge unserer Verkehrspolitik zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, für die wir neben den Regionalisierungsmitteln des Bundes auch über 88,5 Millionen Euro Landesmittel bereitstellen“, so Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).