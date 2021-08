Dardai nennt Hertha-Zustand „schockierend“

München - Hertha-Trainer Pal Dardai hat die aktuelle Lage von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga als „schockierend“ bezeichnet. „In diesem Moment Herthaner zu sein, ist nicht das Schönste“, sagte der Ungar nach dem 0:5 in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend beim deutschen Meister FC Bayern München. Hertha ist nach dem 3. Spieltag punktloser Tabellenletzter.

Er habe von seiner Mannschaft leistungsmäßig mehr erwartet in München. Aber die ersten beiden Niederlagen hätten doch eine starke Wirkung bei seinen Profis hinterlassen. „Ich habe das nicht geahnt, dass wir hierherkommen und so schockierend spielen, mit Ball und gegen den Ball. Die Art und Weise ist schockierend“, sagte Dardai.

Er vermisste in der Allianz Arena Führungsqualität und auch eine gute Körpersprache auf dem Platz. „Der Break ist gut für uns“, sagte er zur anstehenden Länderspielpause. Danach gebe es „einen Neuanfang“.