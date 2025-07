In Magdeburg bietet der Programmkalender am 19.7.2025 unter anderem Schlager, das Hafen-Open-air, ein Rundgang über den Hasselbachplatz und ein Public Poetry Scream.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Bernhard Brink kommt in dem Magdeburger Elbauenpark.

Magdeburg - Auch Samstag, der 19. Juli 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

„Schlagerliebe Live“ im Magdeburger Elbauenpark

Diesen Sonnabend, 19. Juli, heißt es auf der MDCC-Parkbühne im Elbauenpark „Schlagerliebe Live“. Die Moderatoren Steffi Brungs und Norman Langen führen durch das abwechslungsreiche Programm aus Schlager, Popschlager und volkstümlicher Musik des Open Airs, das von RTL aufgezeichnet wird.

Auf der Bühne stehen zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler der Schlagerszene: Gaby Baginsky, die seit Jahrzehnten als feste Größe des deutschen Schlagers gilt, ebenso wie Bernhard Brink, der mit seinem modernen Schlagerpop das Genre mitgeprägt hat. Auch Olaf der Flipper, bekannt als Gründungsmitglied der legendären Flippers, sorgt mit seinen Solo-Hits für Stimmung. Die Sängerin und Moderatorin Isabel Varell tritt gemeinsam mit Caroline Beil und Patricia Larass auf.

Christin Stark, erfolgreiche Sängerin und Ehefrau von Matthias Reim, sowie Anna-Carina Woitschack, bekannt aus der Zusammenarbeit mit Stefan Mross, gehören ebenfalls zum Line-up. Auch Eloy de Jong, der mit seiner Mischung aus Schlager und Pop große Erfolge feiert, und Jay Khan, früher Mitglied der Boygroup US5, sind dabei.

Für frischen Wind sorgen Acts wie Ramon Roselly, DSDS-Sieger 2020, Sarah Zucker, Schwester von Schlagerstar Ben Zucker, und Sonia Liebing, die sich als eine der vielversprechenden Stimmen des modernen Schlagers etabliert hat. Das Stimmungsduo Neonlicht, Tim Peters, Paulina Wagner, Daniel Lopes, Anna-Maria Zivkow, Sarah Bora und Christian Jährig runden das vielfältige Künstleraufgebot ab. Für besondere Akzente sorgt zudem die Gruppe voXXclub, die mit ihren alpenländisch inspirierten Pop-Songs und energiegeladenen Auftritten das Publikum regelmäßig begeistert.

"Schlagerliebe live" beginnt diesen Sonnabend, 19. Juli, um 18 Uhr auf der MDCC-Parkbühne im Magdeburger Elbauenpark.

Magdeburger Yachthafen wird zur Open-air-Bühne

Der Yachthafen wird diesen Sonnabend, 19.7.2025, zur Festivalbühne: Beim „Hafen Open Air 2025“ treffen Livemusik, sommerliche Hafenatmosphäre und entspannte Vibes aufeinander. Es präsentieren sich auf der Seebühne fünf Acts, die für ein abwechslungsreiches Musikprogramm sorgen.

Mit dabei ist der frisch gekürte Local Hero Gewinner 2025, der als vielversprechender Newcomer das Publikum für sich gewinnen konnte. Die Band Krogmann. bringt deutschsprachigen Indie-Pop mit nachdenklichen Texten und eingängigen Melodien auf die Bühne – bekannt für ihren Mix aus melancholischen Balladen und treibenden Songs. wurde 2010 von Stefan und Keyboarder Robert Klix gegründet – zunächst mit elektronischen Klängen, später mit organischerem Bandsound. Über die Jahre entwickelte sich eine sechsköpfige Formation, die auf kleinen und großen Bühnen ihren eigenen Stil zwischen Pop, Indie und handgemachter Musik präsentierte. Trotz personeller Wechsel blieb die Band bestehen und befindet sich aktuell in einer kreativen Phase. Die Gruppe steht dabei für musikalische Vielfalt, persönliche Entfaltung und das Ziel, Menschen durch Musik miteinander zu verbinden.

Michme, Moderator, Rapper und Musiker aus Magdeburg, liefert seinen gewohnt wortgewandten Crossover aus Hip-Hop, Funk und Soul. Mit „Tochter“ steht ein spannendes Duo auf der Bühne, das deutschsprachigen Elektropop mit emotionalen Texten verbindet. Die Rockband Ventura Fox rundet das Line-up mit kraftvollen Songs zwischen Alternative und Hardrock ab. Für Getränke und Snacks sorgt die Hafenbar – inklusive Grillstation.

Das "Hafen Open Air 2025" beginnt am morgigen Sonnabend, 19. Juli, um 16 Uhr im Yachthafen Magdeburg in der Straße Am Winterhafen. Einlass ist ab 15 Uhr.

Public Poetry Scream vor dem Hundertwasserhaus Magdeburg

Am Sonnabend, dem 19. Juli 2025, beginnt um 14 Uhr die zweite Ausgabe der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Public Poetry Scream“ auf dem Erhard-Hübener-Platz vor dem Hundertwasserhaus in der Breiter Weg 8–10. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Lesen Sie auch: Bühne frei am Magdeburger Hundertwasserhaus fürs „Public Poetry Scream“

Bereits zum sechsten Mal lädt der Förderverein der Schriftsteller e. V. zur Sommerstaffel ein. Zwischen dem 12. Juli und dem 30. August wird an jedem Sonnabend um 14 Uhr das Mikrofon eingeschaltet. Damit eröffnet sich für alle Interessierten die Möglichkeit, Texte vor Publikum zu lesen – unabhängig davon, ob es sich um klassische Lyrik, moderne Dichtung oder eigene Werke handelt.

Die Moderation übernehmen Mitglieder des Fördervereins. Vor Ort nehmen sie Anmeldungen entgegen, bevor das Mikrofon freigegeben wird. Der Veranstaltungsort vor der Fabulari-um-Buchhandlung am Fuß der Grünen Zitadelle schafft einen offenen Raum für literarische Beiträge verschiedenster Art.

Mit der Reihe setzt der Förderverein eine inzwischen etablierte Tradition fort. Der öffentliche Charakter, die Vielfalt der Beiträge und der Austausch zwischen Vortragenden und Zuhörenden prägen die Atmosphäre der Lesungen. Ziel ist es, Literatur im Stadtraum sichtbar zu machen und unterschiedlichen Stimmen eine Plattform zu bieten.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

Public Viewing in Magdeburg zur Fußball-EM der Frauen

Das Viertelfinal der Fußball-EM der Frauen zwischen Deutschland und Frankreich steht am 19.7. auf dem Plan. Orte fürs Public Viewing gibt es auch in Magdeburg.

So ist in Luises Garten an der Festung Mark Einlass ab 20.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Obere Gewölbe der Einrichtung im Hohepfortewall genutzt.

Zu den Einrichtungen mit Public Viewing gehören traditionell auch das "The Fans" und die Unitheke.

Neustädter Kreativwelten in Magdeburger Moritzhof

Die Neustädter Kreativwelten laden alle Interessierten ab 12 Jahren ein, gemeinsam kreative Techniken aus aller Welt auszuprobieren. Unter dem Motto „Malen, Basteln, Gestalten“ treffen sich Menschen verschiedener Altersgruppen einmal im Monat an einem Samstagnachmittag, um in entspannter Atmosphäre Neues zu entdecken und schöne Dinge zu erschaffen. Die Workshops sind so gestaltet, dass auch Anfängerinnen und Anfänger problemlos teilnehmen können.

Die Termine finden jeweils um 14 Uhr in der HofGalerie des Moritzhofs am Moritzplatz statt. Geplant sind Veranstaltungen noch am 19. Juli, 16. August, 27. September, 25. Oktober, 22. November und 6. Dezember 2025.

Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Termin – Materialien sind im Preis enthalten. Veranstalterin ist Sandra Eichler, die Anmeldung ist per E-Mail an info@saneic.com oder telefonisch unter 01577/3947987 möglich.

„Check den Hassel“ im südlichen Stadtzentrum Magdeburgs

Im dritten Jahrgang lädt das Projekt „Check den Hassel“ zu geführten Stadtteilrundgängen rund um den Hasselbachplatz ein. Zwei letzte Termine stehen noch bevor: diesen Sonnabend, 19.7., um 15 Uhr sowie am Donnerstag, 24.7., um 19 Uhr. Der Rundgang am 24. Juli ist der Abschluss der diesjährigen Reihe – ob es im kommenden Jahr weitergeht, ist derzeit offen.

Begleitet werden die Führungen von Herbert Karl von Beesten, der mit seinem eigens gedichteten Hassel-Sprechgesang begrüßt und anschließend auf eine abwechslungsreiche Entdeckungstour durch das Viertel mitnimmt. In diesem Jahr ergänzten neue Stationen das bewährte Programm: Ausschnitte aus einem Hassel-Mundart-Krimi, Erinnerungen an die Einsteinstraße, Begegnungen mit Open Med und dem Café Mosaik sowie der Blick über die Schultern der „Urban Sketchers“. Dazu kamen wie gewohnt Musikeinlagen, Besuche in Kirchen und Clubs sowie eine Einführung in das Mitmach-Hacker-Space – immer wieder mit kleinen Überraschungen, wie zuletzt der unerwarteten Begegnung mit einer Demonstration. Da jede der Veranstaltungen anders ist, hatten eine Reihe von Interessierten an mehreren Terminen teilgenommen.

Der Eintritt ist frei, eine Hutspende für die Künstler ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treff ist jeweils am Hasselbachplatz, Ecke Liebigstraße, vor dem Schuhladen. Erkennungszeichen: Mann mit Hut und Hassel-Blaster.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Tickets gab es mehr für das Hofspektakel um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.