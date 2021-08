Die stärksten Männer Deutschlands messen sich beim Strongman

Gera - In Gera wird am Samstag und Sonntag nach dem stärksten Mann Deutschlands gesucht. 26 Kraftsportler aus fast allen Bundesländern treten laut Organisatoren am Samstag ab 18.00 Uhr in Ostthüringen gegeneinander an, um sich für das Finale des Wettkampfs am Sonntag zu qualifizieren. „Es wird in dieses Jahr einen neuen deutschen Meister geben“, sagte der Vorsitzende des deutschen „Strongman“-Verbands (GFSA) und Kampfrichter, Heinz Ollesch. Raffael Gordzielik aus Hessen werde seinen Titel nicht verteidigen.

Bei der Meisterschaft müssen die Kraftprotze unter anderem Baumstämme und bis zu 200 Kilogramm schwere Kugeln stemmen. Die besten Zehn der Qualifikationsrunde treten am Sonntag (ab 13.00 Uhr) im Finale gegeneinander an und messen sich etwa im LKW ziehen. Die besten drei Kraftsportler in Gera qualifizieren sich darüber hinaus für die Champions League in zwei Wochen, der Sieger zudem für die nächste, noch nicht terminierte Weltmeisterschaft.