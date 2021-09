DSC-Volleyballerinnen nach Russland und Polen

Volleybälle liegen in einer Halle.

Ljubljana/Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC treffen in der Champions League in Pool A auf den russischen Meister Lokomotiv Kaliningrad und Developres SkyRes Rzeszow (Polen) sowie einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung des europäischen Verbandes (CEV) am Freitagabend im Laibacher Schloss von Ljubljana (Slowenien). Nach fünf Jahren Pause hatten sich die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft wieder für den höchsten Club-Wettbewerb auf europäischer Ebene qualifiziert.

Die Dresdnerinnen starten mit einem Auswärtsspiel am 23./24./25. November in die Gruppenphase, das erste Heimspiel bestreiten sie am 8. Dezember.