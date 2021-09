Fahrradfahrer schwer verletzt auf Straße gefunden

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ist ein stark am Kopf blutender Fahrradfahrer auf einer Straße liegend aufgefunden worden. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Zeugin habe den Mann am Sonntagnachmittag entdeckt. Bisher unklar ist, wie lange der Fahrradfahrer zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Straße lag und ob er stürzte oder anderweitig in einen Unfall verwickelt war.