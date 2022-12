Feuerwehr findet Leiche beim Löschen in Leipziger Wohnhaus

Leipzig - Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntag in einer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ein Feuer ausgebrochen. Bei Löscharbeiten „wurde eine verstorbene Person gefunden“, wie ein Beamter im Lagezentrum der Polizeidirektion sagte. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele, sei unklar. Die Identität ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Der Brand im Süden des Leipziger Zentrums war um kurz vor 15 Uhr bekannt geworden, „die Maßnahmen laufen noch“, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt.