Grünen-Spitzenkandidat Meyer will „Landes-Rettungsschirm“

Hannover - Der niedersächsische Grünen-Spitzenkandidat Christian Meyer hat in der Energiekrise einen „Landes-Rettungsschirm“ für Haushalte und Gewerbetreibende gefordert. Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil solle sich das zu Herzen nehmen, „nachdem er das vor der Wahl nicht anpacken wollte“, sagte er dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Weil (SPD) hatte für den Fall seiner Wiederwahl ein fast eine Milliarde Euro schweres Entlastungspaket des Landes in der Energiekrise angekündigt. In Niedersachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Meyer sprach sich für mehr Entschlossenheit bei den Entscheidungen über Entlastungsmaßnahmen im Land aus. „Die fossile Inflation ist gravierend. Kein Gewerbetreibender, kein Haushalt soll fürchten, dass ihm im Winter Strom oder Gas abgestellt werden“, sagte er.

In den Umfragen waren die Grünen zuletzt abgesackt. Meyer, der im Spitzenduo gemeinsam mit Julia Willie Hamburg antritt, wähnt seine Partei aber „wieder im Aufwind, weil die Gasumlage nicht kommt, es große Entlastungspakete gibt“. Meyer war von 2013 bis 2017 unter Ministerpräsident Weil bereits Landwirtschaftsminister in Niedersachsen.