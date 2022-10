Historische Theater präsentieren sich zum Europäischen Tag

Weimar/Meiningen/Gotha - Einzelne historische Theater in Thüringen bieten am Dienstag besondere Aktivitäten an. Anlass ist der Europäische Tag der historischen Theater, der jährlich am 25. Oktober in ganz Europa den Fokus auf das kulturelle Erbe der Häuser richten soll. Im 75 Plätze großen Liebhabertheater Schloss Kochberg ist an dem Tag der Eintritt gratis. Interessierte können zudem nach Angaben des Hauses um 14.00 und 15.00 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des klassizistischen Theaters werfen.

Das Ekhof-Theater (1681-1687) auf Schloss Friedenstein gilt als das älteste Barocktheater der Welt mit noch existierender und funktionierender hölzerner Bühnentechnik. Die Gothaer Maschinerie ist die älteste bekannte der Welt. Auch hier soll es am Dienstag zwei Sonderführungen geben (10.00/15.00 Uhr). Die neue multimediale Dauerausstellung „Ekhof-Theater. Hinter den Kulissen“ gewährt zudem via VR-Brillen Einblicke in den damaligen Theateralltag.