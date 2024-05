Olpe - Die Leitstelle des Kreises Olpe hat vor Hochwasser in der Gemeinde Wenden gewarnt. Dort „besteht die Gefahr der Überflutung“, teilte der Kreis in Nordrhein-Westfalen über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn mit.

Menschen, die sich in dem betroffenen Bereich aufhielten, sollten demnach Heiz- und Kochgeräte abschalten, sich an einen sicheren Ort begeben und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge leisten.

„Denken Sie auch an Ihre direkten Nachbarn. Helfen Sie Kindern, Älteren und mobilitätseingeschränkten Personen“, hieß es in der um 21.30 Uhr veröffentlichten amtlichen Warnmeldung. Menschen in dem Gebiet sollten darüber hinaus keine Keller betreten und sich von fließenden Gewässern fernhalten. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.