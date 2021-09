Inzidenz in Schleswig-Holstein knapp über 50

Kiel - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist knapp über 50 gestiegen. Die Landesmeldestelle gab sie am Samstag mit 51,4 an, nachdem es tags zuvor 49,5 gewesen waren und am Samstag vor einer Woche 47,9.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuansteckungen pro 100.000 Menschen an. Innerhalb eines Tages wurden nun landesweit 240 Neuinfektionen gemeldet, am Samstag vor einer Woche waren es 179 gewesen.

Die Lage in den Krankenhäusern hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert: Den Angaben zufolge wurden weiterhin 64 Covid-19-Patienten behandelt. Ebenfalls unverändert zum Vortag liegen 20 Menschen auf der Intensivstation, 16 davon werden beatmet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie liegt in Schleswig-Holstein nach wie vor bei 1656.

Unter den Kreisen bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel am höchsten, nun mit 96,5 (Vortag: 92,9). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet weiterhin der Kreis Schleswig-Flensburg mit nun 16,8 (Vortag: 17,3).