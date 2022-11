Lkw-Fahrer bewusstlos: Anderer Fahrer stoppt Fahrzeug

Hannover - Ein Lkw-Fahrer ist einem bewusstlosen Kollegen zu Hilfe gekommen und hat das tonnenschwere Fahrzeug auf der Autobahn 2 bei Hannover gestoppt. Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte am Steuer das Bewusstsein verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der führerlose Lkw fuhr auf der A2 Richtung Dortmund zuerst gegen die Mittelschutzplanke, rollte dann über alle Fahrstreifen nach rechts und streifte einen Sattelzug. Danach krachte das Fahrzeug in die rechte Schutzplanke und rollte weiter.

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer hielt sein Fahrzeug an und sicherte so die Unfallstelle ab. Dann lief der 55-Jährige zu dem rollenden Lkw, sprang in das Führerhaus und stoppte das Fahrzeug. Weshalb der Fahrer bewusstlos wurde, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Montag. Er wurde mit der Dashcam am Lkw des 55-Jährigen aufgezeichnet.