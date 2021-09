Lkw kracht frontal in Auto: Drei Schwerverletzte

Riesa - Ein mit Gasflaschen beladener Lkw ist auf der Bundesstraße 6 bei Riesa in den Gegenverkehr geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Drei Menschen wurden bei dem Unfall am Freitagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 57-jährige Lkw-Fahrer war aus ungeklärter Ursache nach links abgekommen und in das Auto eines 77-Jährigen geprallt. Beide Fahrer sowie die 79-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lkw landete samt Anhänger im Graben und musste geborgen werden. Die Bergung dauerte mehrere Stunden an. Die Bundesstraße 6 zwischen Mautitz und Ganzig war bis zum Nachmittag gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 130.000 Euro.