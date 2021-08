Mordkommission ermittelt nach Tod einer 82-Jährigen

Rieste - Nach dem gewaltsamen Tod einer 82 Jahre alten Frau aus Rieste im Landkreis Osnabrück sucht die Polizei nach einem 27-Jährigen. Gegen den Mann gebe es einen dringenden Tatverdacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Demnach ist der 27-Jährige auf der Flucht. Die Seniorin war am Sonntag tot in ihrer Wohnung gefunden worden, Angehörige riefen die Polizei.

Den Ermittlern zufolge deuteten die äußere Umstände auf einen unnatürlichen Tod durch Fremdeinwirkung hin, eine Obduktion bestätigte den Verdacht. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Aus ermittlungstaktischen Gründen gab der Polizeisprecher zunächst nur wenige Informationen zur Tat und dem Verdächtigen bekannt. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehe für unbeteiligte Dritte keine Gefahr von dem flüchtigen Mann aus, hieß es in der Pressemitteilung.