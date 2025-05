Früher gab es viel mehr Kinos in Magdeburg als heute. Die Liste aller ehemaligen Filmhäuser weist aber eine Lücke auf. Erinnerungen an die Goethe-Lichtspiele sind gefragt.

Die Oli-Lichtspiele in Magdeburg waren zu DDR-Zeiten sehr beliebt. Das Kino gibt es heute noch. Doch wer erinnert sich noch an die Goethe-Lichtspiele?

Magdeburg - Während man die Zahl der Magdeburger Kinos heute an einer Hand abzählen kann, hatten Filmfreunde früher viel größere Auswahl. Über 30 Filmhäuser gab es zu den Spitzenzeiten. Für viele von ihnen gibt es Überlieferungen, Berichte und teilweise Fotos. Manche gibt es auch heute noch, wie das Oli-Kino in Stadtfeld oder das Studiokino in Neue Neustadt.

Dieter Niemann und Nadja Gröschner hatten schon 2002 die Kinogeschichte Magdeburgs in einem Buch zusammengefasst. Als Gröschner kürzlich zusammen mit Journalist Ditmar Pauke einige Filme zu dem Thema für den Moritzhof drehte, fiel ihnen eine Lücke in der Liste auf.

Zeitungsannonce von 1953 verrät nur Kinoname und Straße in Magdeburg

„Bei den Recherchen stieß ich auf eine alte Zeitungsannonce mit dem Kinoprogramm vom Januar 1953“, berichtet Pauke. Darin werden auch die Goethe-Lichtspiele in der Goethestraße erwähnt. Der Film „Frauenschicksale“ wurde dort vom 1. bis 8. Januar täglich um 18 und 20.30 Uhr gezeigt.

Die Zeitungsannonce aus dem Jahr 1953 mit den Goethe-Lichtspielen in Magdeburg. Foto: Archiv Ditmar Pauke

„Allerdings habe ich über dieses Kino nirgendwo auch nur ein einziges Wort gefunden“, erklärt er weiter. In einem Adressbuch von 1951/52 wird es nicht erwähnt, in einer Annonce von 1955 steht es nicht mehr. Daher geht er davon aus, dass es das Kino nur in dieser kurzen Zeit gegeben hat. Ein älterer Magdeburger habe ihm berichtet, dass es auf der Südseite der Goethestraße gewesen sein soll.

Hilfe der Volksstimme-Leser gefragt: Wer erinnert sich an Goethe-Lichtspiele?

„Alle anderen über 30 Kinos, über die Magdeburg einmal verfügte, haben wir lokalisieren und größtenteils auch Fotos finden können, aber über die Goethe-Lichtspiele nichts“, sagt Ditmar Pauke. Deshalb bittet er nun die Volksstimme-Leser um Unterstützung.

Können Sie sich noch an die Goethe-Lichtspiele erinnern und wissen Sie, wo sie waren? Waren Sie vielleicht einmal zum Filmbesuch? Schreiben Sie uns an lokalredaktion@volksstimme.de.

Ditmar Pauke hofft nun auf die Hilfe der Volksstimme-Leser, „um diesen letzten weißen Fleck der Magdeburger Kinogeschichte zu beseitigen.“