Neue Förderung soll Waldumbau voranbringen

Blick in die Baumkronen eines Mischwaldes.

Erfurt - Mit insgesamt rund 15 Millionen Euro sollen in Thüringen besonders nachhaltig bewirtschaftete Wälder gefördert und der Waldumbau vorangebracht werden. Das gab Staatssekretär Torsten Weil am Dienstag in Erfurt bekannt. Damit belohne man bewirtschaftete Waldstände „mit hohem Laubbaumanteil und besonders nachhaltiger zertifizierter Bewirtschaftung, sagte Weil. „Mit diesem Anreizsystem erhoffen wir uns für die Wälder eine höhere Klimastabilität.“

Nach Weils Angaben sei Thüringen damit das bisher einzige Bundesland, das die Ökosystemleistung von Wäldern - insbesondere die CO2-Bindungsleistung monetär abbilde. „Wir wollen das Jahr nutzen, um erste Erfahrungen mit diesem neuen Förderinstrument zu machen“, sagte Weil. Er sei aber zuversichtlich, dass die Förderung auch für die kommenden Jahre verstetigt werden könne.