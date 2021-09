Pauli will Satzung ändern für Hauptamtliche und Frauenquote

Hamburg - Vereinsmitglieder des FC St. Pauli gehen auch an diesem spielfreien Wochenende ins Millerntor-Stadion. Grund: Heute ab 13.00 Uhr wird eine ordentliche Mitgliederversammlung in der Arena abgehalten. Dabei gibt es zwei Kernpunkte: Das ehrenamtliche Präsidium möchte an seiner Seite hauptamtliche Kräfte haben, die sich „besondere Vertreter und Vertreterinnen“ nennen. Zudem soll eine Frauenquote eingeführt werden. Vor allem Letzteres wird diskutiert. Stehen am Ende der Versammlung Beschlüsse?