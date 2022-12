Pick-up überschlägt sich: Autofahrer schwer verletzt

Könnern - Im Salzlandkreis hat sich ein Autofahrer mit seinem Pick-up mehrmals überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 40-Jährige sei am Dienstagabend zwischen Ilbersdorf und Gerlebogk in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 40-jährige Fahrer musste aus seinem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei bemerkten die Sanitäter einen Alkoholgeruch. Nach Angaben der Polizei könnte Trunkenheit am Steuer eine mögliche Unfallursache sein.