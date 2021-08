Pilotprojekt in Rendsburg: Taxi zum Bustarif

Rendsburg - In einem Pilotprojekt können Menschen in Rendsburg und Umgebung zum ÖPNV-Tarif per Telefon oder App Hybrid- und E-Autos buchen. Diese holen sie unabhängig von Fahrplänen an Haltestellen ab oder auch anderswo. Die Fahrzeuge sind freitags, sonnabends und sonntags abends und nachts im Einsatz. Das Projekt namens „remo“ ist zunächst auf drei Jahre angelegt, die Gesamtkosten von gut zwei Millionen Euro teilen sich Kreis und Land.

„Moderne Mobilität funktioniert auch außerhalb der großen Städte“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag zum Projektstart. „Wir brauchen landesweit mehr von solchen Projekten.“ Die Verkehrswende werde nur gelingen, wenn eingetretene Pfade verlassen und der öffentlichen Verkehr insgesamt verbessert werden. Insgesamt fünf Fahrzeuge werden für „remo“ unterwegs sein.