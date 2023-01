Populismus ist das Problem

Die desaströsen Ergebnisse der Umfrage zum Vertrauen in Politiker und Institutionen in Deutschland sind für niemanden mehr eine Überraschung.

Eine Ursache ist der um sich greifende Populismus deutscher Provenienz. Wenn unsere Politiker jeden Tag etwas „fordern“, „anmahnen“ oder sich „besorgt“ zeigen, aber dann die Dinge einfach laufen lassen, verkommt das Ansehen der Demokratie ein Stück.

Zum schnellen Ausgleich offenkundiger Missstände werden für Gefolgschaft und Bürgerruhe Vergünstigungen ausgehandelt. Diese klassische Basarmethode ist der westlichen Demokratie unwürdig. Nicht nur jene, die bei diesem System leer ausgehen, ziehen daraus ihre Schlüsse: Die einen machen mit, aber viele wenden sich ab.

Die Regierungsparteien in Bund und Ländern sollten sich dringend an eine Beobachtung aus der Zeitgeschichte erinnern: Nur wer an der Macht ist, kann die Demokratie zerstören.