Restaurantführer „Gusto“ zeichnet „Der Butt“ in Rostock aus

München/Rostock - Bei Gourmetkritik denken viele nach wie vor meist nur an den „Michelin“ und „Gault&Millau“, doch auch andere Restaurantführer bewerten Lokale und zeichnen Spitzenleistungen aus. Im neuen „Gusto Deutschland 2021/2022“, der 900 Restaurants und Landgasthäuser vorstellt, wird der Koch André Münch vom Restaurant „Der Butt“ in Rostock-Warnemünde als „Aufsteiger des Jahres“ gefeiert. Das „Restaurant Bootshaus“ im „Hotel Papa Rhein“ in Bingen wird als „Neueröffnung des Jahres“ gewürdigt. „Koch des Jahres“ ist demnach Detlef Schlegel im Leipziger Lokal „Stadtpfeiffer“ (im Gewandhaus).

Weitere Auszeichnungen gehen nach Schwendi in Baden-Württemberg ans „Esszimmer im Oberschwäbischen Hof“ („Newcomer des Jahres“ Julius Reisch), nach Dreis in Rheinland-Pfalz ans „Waldhotel Sonnora“ („Gastgeber des Jahres“ Ulrike Thieltges, Magdalena Brandstätter und Clemens Rambichler) sowie nach Berlin-Kreuzberg ans „Restaurant Horváth“ („Sommelière des Jahres“ Janine Woltaire).