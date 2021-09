Schwere Aufgabe in Prag: Union startet in Gruppenphase

Prag - Der 1. FC Union bestreitet zum ersten Mal in seiner Club-Historie ein Gruppenspiel im Europapokal. In der neuen Conference League tritt der Berliner Fußball-Bundesligist heute (18.45 Uhr/Nitro) bei Slavia Prag an. Gegen den tschechischen Meister und Pokalsieger sieht Trainer Urs Fischer sein Team in der klaren Außenseiterrolle. „Das ist eine Mannschaft, da erstaunt es mich, dass sie nicht in der Gruppenphase der Champions League spielen“, sagte Fischer über den Premieren-Kontrahenten.

Union hatte sich als Tabellensiebter der Bundesliga für den dritten Europacup qualifiziert. Das Playoff gegen Kuopio PS (4:0/0:0) überstand man im August problemlos. Weitere Gegner in der Gruppe E sind Maccabi Haifa aus Israel und der niederländische Traditionsclub Feyenoord Rotterdam, die sich am Dienstag 0:0 trennten. In der Sinobo Arena in Prag werden am Donnerstag mehr als 2000 Union-Fans erwartet.