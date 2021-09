Siebenjähriger Junge bei Unfall tödlich verletzt

Radeberg/Görlitz - In Radeberg ist am Freitagnachmittag ein siebenjähriger Junge von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, als der 48-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine das an der Alten Hauptstraße im Ortsteil Großerkmannsdorf stehende Kind passierte. Rettungskräfte bemühten sich, den Jungen zu reanimieren und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er jedoch kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. Die Straße wurde vorübergehend voll gesperrt und ein Gutachter nahm seine Arbeit auf.