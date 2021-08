Sonne und einzelne Schauer am Wochenende in Thüringen

In Thüringen werden am Wochenende nur noch vereinzelt Schauer erwartet.

Erfurt - In Thüringen werden am Wochenende nur noch vereinzelt Schauer erwartet. Ansonsten bleibe es meist trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. Am Freitag ist es noch meist bewölkt. Bei Temperaturen bis zu 23 Grad komme es im Tagesverlauf zu Schauern und örtlichen Gewittern mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen.

Wechselhafte Aussichten gibt es dann für das Wochenende: Am Samstag ein Sonne-Wolken-Mix in weiten Teilen des Landes, gegen Nachmittag kann es laut Prognose vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad, im Bergland bei maximal 22 Grad. Am Sonntag soll es ebenfalls meist freundlich sein, im Tagesverlauf kommt es zu einzelnen Schauern oder Gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad an.