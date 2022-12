Spandau 04 veliert in Marseille

Marseille (dpa/bb) – - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben ihr letztes Spiel in diesem Jahr verloren. Am 4. Spieltag der Champions-League-Hauptrunde gab es bei CN Marseille ein 7:14 (1:2, 1:2, 3:5, 2:5). Nach ausgeglichener erster Halbzeit setzte sich der französische Champion am Mittwoch vor allem dank seiner effektiven Nutzung des Überzahlspiels nach Spandauer Wasserverweisen klar durch. Gleich acht Gegentore kassierte Spandau in Unterzahl.

Die Treffer für die Wasserfreunde erzielten Dmitri Kholod (3), Maurice Jüngling (2), Denis Strelezkij und Marek Tkac (je 1). Für Marseille war Ugo Crousillat (3) am erfolgreichsten.

Das nächste Spandauer Pflichtspiel steht am 7. Januar 2023 mit dem Auftakt der Bundesliga-Rückrunde gegen SV Ludwigsburg in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg auf dem Programm.

In der Champions League verbesserte Marseille seinen Punktestand auf vier Zähler, Spandau rutschte auf Rang sieben (zwei Punkte) des Achter-Rankings ab. Tabellenführer ist VK Novi Beograd (10) vor AN Brescia (9), gefolgt von FTC Budapest, Jug Dubrovnik, OSC Budapest und CN Marseille.

Den Franzosen war der Respekt vor den Berlinern anfangs deutlich anzumerken, doch dann baute Spandau merklich ab und konnte sich vor allem offensiv kaum durchzusetzen. Auch von der zuletzt gelobten Variabilität im Kader war nichts mehr zu merken.