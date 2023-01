Bonn/Potsdam - Mit 1,6 Millionen Euro hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im vergangenen Jahr den Erhalt von Baudenkmälern in Brandenburg unterstützt. Dazu gehörten der ehemalige Lehnschulzenhof in Rosenau (Potsdam-Mittelmark) für Zimmererarbeiten sowie die Restaurierung der Gewölbe und Wände der Heiligengrabkapelle im Kloster Stift zum Heiligengrabe (Ostprignitz-Ruppin), wie die Stiftung am Montag berichtete. Weitere Fördermittel flossen unter anderem in die Gutsanlage Neuruppin Gentzrode, in die Dorfkirche in Herzberg-Fermerswalde (Elbe-Elster) und in die Nikolaikirche in Jüterbog (Teltow-Fläming).