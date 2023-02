Potsdam - Angesichts des stürmischen Winterwetters hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zur Vorsicht bei Spaziergängen in den Parks unter anderem in Potsdam gemahnt. „Wegen der hohen Gefahr von Astabbrüchen sollten die Bürger bei diesem Wetter auf Spaziergänge in den Parks möglichst verzichten oder sich zumindest auf den Hauptwegen halten“, sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee am Mittwoch.

Die große Trockenheit infolge des Klimawandels führe dazu, dass Äste an den Parkbäumen plötzlich abbrechen könnten, erläuterte Kallensee. Die Stiftung warnt daher schon seit langem mit Schildern an den Eingängen der Schlösserparks vor möglichen Astabbrüchen. Bei stürmischem Wetter sei die Gefahr noch größer, mahnte Kallensee.

Nach Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes sind am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag in der Region stürmische Böen zu erwarten. Auch am Donnerstag soll es windig bleiben.