Ticketverkauf für Doppel-WM in Oberhof startet im Oktober

Oberhof - Die Veranstalter der Weltmeisterschaften im Biathlon und Rennrodeln in Oberhof 2023 starten im Oktober den offiziellen Vorverkauf. Der Startschuss soll am 17. Oktober um 10.23 Uhr fallen, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Dazu findet ein Auftaktevent auf dem Stadtplatz und am Haus des Gastes von 10.00 bis 17.00 Uhr statt. Karten für die beiden Weltmeisterschaften werden sowohl vor Ort als auch online angeboten. Die Rodel-WM ist vom 23. bis 29. Januar terminiert, anschließend folgen vom 8. bis 19. Februar die Titelkämpfe der Biathleten in der aktuell im Bau befindlichen neuen Arena am Grenzadler.